Редкий ленивец из Ленинградского зоопарка проводит первое лето на «даче». Отца держат от него подальше

Малыш, родившийся у ленивцев Ирвина и Сони, подрастает в Ленинградском зоопарке и проводит своё первое лето в открытом вольере. Передвигаться он по-прежнему предпочитает на животе у матери, а общение с отцом — через стенку.
Подросшего детёныша 15 июня показал Ленинградский зоопарк. В среду ленивцев переселили в так называемый «дачный» домик — открытый вольер с густым газоном, деревьями, канатами и укромными уголками.
Ирвин и Соня порадовали смотрителей прибавлением осенью прошлого года. Вероятно, это первое успешное разведение ленивцев за всю историю зоопарка в Петербурге. Первые несколько месяцев своей жизни малыш провёл на животе матери, а та сворачивалась в клубок, закрывая его собой даже от сотрудников.
Сейчас детёнышу 10 месяцев, и мать его не прячет. Но семейство пока не объединили: Соня с крохой живут вдвоём, через стенку расположились Ирвин и Кузя.