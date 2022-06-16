    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    2 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиПетербуржец в пленуПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Редкий ленивец из Ленинградского зоопарка проводит первое лето на «даче». Отца держат от него подальше

    910
    обсудить

    Малыш, родившийся у ленивцев Ирвина и Сони, подрастает в Ленинградском зоопарке и проводит своё первое лето в открытом вольере. Передвигаться он по-прежнему предпочитает на животе у матери, а общение с отцом — через стенку.

    Ленинградский зоопарк

    Подросшего детёныша 15 июня показал Ленинградский зоопарк. В среду ленивцев переселили в так называемый «дачный» домик — открытый вольер с густым газоном, деревьями, канатами и укромными уголками.

    Ирвин и Соня порадовали смотрителей прибавлением осенью прошлого года. Вероятно, это первое успешное разведение ленивцев за всю историю зоопарка в Петербурге. Первые несколько месяцев своей жизни малыш провёл на животе матери, а та сворачивалась в клубок, закрывая его собой даже от сотрудников.

    Сейчас детёнышу 10 месяцев, и мать его не прячет. Но семейство пока не объединили: Соня с крохой живут вдвоём, через стенку расположились Ирвин и Кузя.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close