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В Ленинградском зоопарке родился первый ленивец. Посмотрите, как он пробует овощи и учится лазать

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Видео: Ленинградский зоопарк

У ленивцев Ирвина и Сони в Ленинградском зоопарке родился малыш. Вероятно, это первое успешное разведение ленивцев за всю историю зоопарка в Петербурге.

В соцсетях Ленинградского зоопарка 3 февраля опубликовали видео с крошкой-ленивцем и его мамой Соней. Малыш уже пробует прикорм. Особенно ему полюбились вареная картошка, яблоки, яйца и сладкая тыква. Но основной его рацион всё еще составляет молоко матери. Кроха уже учится самостоятельно передвигаться по вольеру, цепляясь за балки, пока мама следит за его безопасностью, всегда готовая подхватить и помочь.

Скриншот из видео <a href="https://vk.com/wall-708996_19084" class="_ io-leave-page" target="_blank">Ленинградского зоопарка</a>
Скриншот из видео Ленинградского зоопарка
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Малыш родился в октябре, и 10 февраля ему исполнится 5 месяцев. Сотрудники зоопарка переживали за здоровье детеныша, поэтому долго скрывали его от посетителей и даже закрывали вольер с ленивцами от посторонних. Зато теперь можно с уверенностью сказать, что и крошка-ленивец, и его мама Соня чувствуют себя прекрасно. Малыш крепнет и растет с каждым днем. Поначалу он всё время проводил на животе у мамы, а та сворачивалась в клубок, закрывая собой детеныша даже от сотрудников зоопарка. Теперь же он вовсю знакомится с работниками, которые за ним ухаживают. У ленивцев плохое зрение, зато великолепное обоняние, благодаря которому они и различают людей.

Скриншот из видео <a href="https://vk.com/wall-708996_19084" class="io-leave-page _" target="_blank">Ленинградского зоопарка</a>
Скриншот из видео Ленинградского зоопарка
ПоделитьсяПоделиться

Размножение ленивцев — очень непростая задача. Данных об этом, увы, не сохранилось, но сотрудники полагают, что это первый удачный случай за всю историю Ленинградского зоопарка.

Скриншот из видео <a href="https://vk.com/wall-708996_19084" class="_ io-leave-page" target="_blank">Ленинградского зоопарка</a>
Скриншот из видео Ленинградского зоопарка
Скриншот из видео <a href="https://vk.com/wall-708996_19084" class="io-leave-page _" target="_blank">Ленинградского зоопарка</a>
Скриншот из видео Ленинградского зоопарка

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Комментарии (4)

Милая +
Какая прелесть!
Ser_N0771
Ну и видок у тебя, Шарапов...
07A
Смешные, вся жизнь-слоу мо!
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