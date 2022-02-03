В Ленинградском зоопарке родился первый ленивец. Посмотрите, как он пробует овощи и учится лазать

Видео: Ленинградский зоопарк

У ленивцев Ирвина и Сони в Ленинградском зоопарке родился малыш. Вероятно, это первое успешное разведение ленивцев за всю историю зоопарка в Петербурге.

В соцсетях Ленинградского зоопарка 3 февраля опубликовали видео с крошкой-ленивцем и его мамой Соней. Малыш уже пробует прикорм. Особенно ему полюбились вареная картошка, яблоки, яйца и сладкая тыква. Но основной его рацион всё еще составляет молоко матери. Кроха уже учится самостоятельно передвигаться по вольеру, цепляясь за балки, пока мама следит за его безопасностью, всегда готовая подхватить и помочь.