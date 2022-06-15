Комитет парламента Финляндии одобрил закрытие границы с Россией в случае «гибридных угроз»

«На практике это будет сделано таким образом, чтобы, например, когда Россия отправляет просителей убежища на финскую границу, все пункты пропуска могли быть закрыты для заявителей на международную защиту», — объяснила глава комитета Риикка Пурра (цитата по «Интерфаксу» ).

Административный комитет парламента Финляндии поддержал предложение о закрытии всей границы с Россией в случае возникновения «гибридных угроз», таких как наплыв беженцев.

По ее словам, закрытие границы будет означать приостановление рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища на всей границе. При этом один пункт рассмотрения все же останется, его могут разместить в столичном аэропорту Вантаа.

Ранее стало известно, что Финляндия может построить заборы на границе с Россией, которые помогут облегчить «подготовку к различным угрозам», в том числе к «гибридному влиянию» с использованием миграционного вопроса как средства «политического давления».



В конце мая страна анонсировала масштабные учения по подготовке к массовому потоку беженцев через восточную границу с Россией. Они состоятся осенью. На это Хельсинки подтолкнул миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии в конце 2021 года. Тогда Минск обвинили в намеренной «гибридной атаке».

