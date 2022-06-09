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    Финляндия решила построить заборы на границе с Россией

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    32 комментария

    Власти собравшейся в НАТО Финляндии хотят установить заграждения на границе с Россией в целях «безопасности». Такие меры предполагаются поправками в закон о пограничной службе, заявили 9 июня в МВД страны.

    По мнению ведомства, заборы помогут облегчить «подготовку к различным угрозам», в том числе к «гибридному влиянию» с использованием миграционного вопроса как средства «политического давления».

    «Позднее правительство примет решение о пограничных заграждениях на критических участках восточной границы на основе отчета пограничной службы Финляндии», — заявила министр Криста Микконен. Она отметила, что сейчас обстановка на границе спокойная, но страна «готова к различным беспорядкам».

    Ранее глава МИД Финляндии заявил, что его страна хочет сохранить мирной границу с Россией, а намерение Хельсинки вступить в НАТО «не представляет ни для кого угрозы».

    Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, однако они до сих пор не одобрены, в том числе из-за позиции Турции, которая требует у этих стран прекратить поддерживать террористов и снять санкции с Анкары.

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    Комментарии (32)

    265927066
    От нас, как от прокаженных, соседи закрываются.........
    А13579
    Забор на Украине, забор в США, забор в Эстонии, теперь забор в Финляндии. Хоть один-то построят? Или мировая заборостроительная промышленность в глубоком кризисе?
    SERGEY111
    Очередная соседская бесполезная дурь на фоне пылающей ненависти к русским .
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