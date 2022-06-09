Финляндия решила построить заборы на границе с Россией

Власти собравшейся в НАТО Финляндии хотят установить заграждения на границе с Россией в целях «безопасности». Такие меры предполагаются поправками в закон о пограничной службе, заявили 9 июня в МВД страны.
По мнению ведомства, заборы помогут облегчить «подготовку к различным угрозам», в том числе к «гибридному влиянию» с использованием миграционного вопроса как средства «политического давления».
«Позднее правительство примет решение о пограничных заграждениях на критических участках восточной границы на основе отчета пограничной службы Финляндии», — заявила министр Криста Микконен. Она отметила, что сейчас обстановка на границе спокойная, но страна «готова к различным беспорядкам».
Ранее глава МИД Финляндии заявил, что его страна хочет сохранить мирной границу с Россией, а намерение Хельсинки вступить в НАТО «не представляет ни для кого угрозы».
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще 18 мая, однако они до сих пор не одобрены, в том числе из-за позиции Турции, которая требует у этих стран прекратить поддерживать террористов и снять санкции с Анкары.