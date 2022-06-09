Финляндия решила построить заборы на границе с Россией

Власти собравшейся в НАТО Финляндии хотят установить заграждения на границе с Россией в целях «безопасности». Такие меры предполагаются поправками в закон о пограничной службе, заявили 9 июня в МВД страны.



По мнению ведомства, заборы помогут облегчить «подготовку к различным угрозам», в том числе к «гибридному влиянию» с использованием миграционного вопроса как средства «политического давления».

