FT: Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией по НАТО

Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией. Об этом 15 июня пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была конечной задачей... но мы к этому еще не пришли», — заявил собеседник издания (цитата по РИА Новости).
Переговоры должны были состояться в среду, однако этого не произошло. В ходе встречи стороны должны были начать поиск решений, которые позволили бы уладить разногласия, создающие препятствия для вступления Швеции и Финляндии.
FT пишет, что перед проведением возможных переговоров Анкара требовала от Хельсинки и Стокгольма представить конкретные предложения по прекращению связей этих стран с Рабочей партией Курдистана, членов которой Турция считает террористами.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что пока неизвестно, сколько времени потребуется на вступление Финляндии и Швеции в альянс. При этом она выразила надежду, что процесс займет «недели и месяцы, а не годы».