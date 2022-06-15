FT: Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией по НАТО

Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией. Об этом 15 июня пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.



«Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была конечной задачей... но мы к этому еще не пришли», — заявил собеседник издания (цитата по РИА Новости).

