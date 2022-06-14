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    В НАТО надеются, что вступление Финляндии и Швеции не займет годы

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    4 комментария

    Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не знает, сколько времени потребуется на присоединение к альянсу Финляндии и Швеции, но страны надеются, что процесс не затянется.

    «Я пока не могу сказать, когда это произойдет. Мы надеялись на саммите (глав государств и правительств НАТО в Мадриде 28–30 июня) пригласить эти страны в альянс. Все страны НАТО надеются, что этот вопрос будет решен за недели и месяцы, а не за годы», — сказала Смит 14 июня на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС).

    По словам дипломата, члены НАТО заинтересованы в том, чтобы присоединение Финляндии и Швеции произошло «настолько быстро, насколько возможно».

    Стоит напомнить, что против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступает один из членов альянса — Турция. Генсек Йенс Столтенберг подчеркивал, что в НАТО не ожидали такой жесткой позиции со стороны Анкары. Однако он подчеркнул, что союзники должны обратить внимание на обеспокоенность Турции вопросами безопасности.

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    Комментарии (4)

    07A
    Ага, вместо полумиллиона отборных солдат получить три батальона полупокеров.
    Денеб
    Не займёт..... в крайнем случае, придётся выгнать Турцию......
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