В НАТО надеются, что вступление Финляндии и Швеции не займет годы

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не знает, сколько времени потребуется на присоединение к альянсу Финляндии и Швеции, но страны надеются, что процесс не затянется.



«Я пока не могу сказать, когда это произойдет. Мы надеялись на саммите (глав государств и правительств НАТО в Мадриде 28–30 июня) пригласить эти страны в альянс. Все страны НАТО надеются, что этот вопрос будет решен за недели и месяцы, а не за годы», — сказала Смит 14 июня на брифинге в Брюсселе (цитата по ТАСС).

