В улетевшем с М-11 BMW, предположительно, пострадала гендиректор продюсерского центра Insight People

В серьезную аварию на скоростной трассе М-11 в Петербурга, по предварительной информации, попали генеральный директор и продюсер компании Insight People, которая занимается продвижением российских блогеров. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии.
По предварительным данным «Фонтанки», за рулем BMW, который протаранил отбойник на трассе М-11 «Нева», был генеральный продюсер Insight People Илья Ивлев. В результате ДТП его зажало в салоне машины. Из автомобиля мужчину вызволили и передали медикам бойцы Росгвардии. Пассажиркой БМВ, которая тоже получила серьезные травмы, была гендиректор продюсерского центра Алина Зиннатуллина.
Телефоны обоих молчат. «Фонтанка» позвонила в продюсерский центр, но на момент публикации официального подтверждения не получила.
Напомним, авария произошла в 4:28 на 679-м километре скоростной трассы в направлении Петербурга. По предварительной информации, участники ДТП ехали на ПМЭФ. Водитель не справился с управлением, врезался в барьерное ограждение, и машина оказалась в кювете. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.