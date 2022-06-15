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    В улетевшем с М-11 BMW, предположительно, пострадала гендиректор продюсерского центра Insight People

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    5 комментариев

    В серьезную аварию на скоростной трассе М-11 в Петербурга, по предварительной информации, попали генеральный директор и продюсер компании Insight People, которая занимается продвижением российских блогеров. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии.

    По предварительным данным «Фонтанки», за рулем BMW, который протаранил отбойник на трассе М-11 «Нева», был генеральный продюсер Insight People Илья Ивлев. В результате ДТП его зажало в салоне машины. Из автомобиля мужчину вызволили и передали медикам бойцы Росгвардии. Пассажиркой БМВ, которая тоже получила серьезные травмы, была гендиректор продюсерского центра Алина Зиннатуллина.

    Телефоны обоих молчат. «Фонтанка» позвонила в продюсерский центр, но на момент публикации официального подтверждения не получила.

    Напомним, авария произошла в 4:28 на 679-м километре скоростной трассы в направлении Петербурга. По предварительной информации, участники ДТП ехали на ПМЭФ. Водитель не справился с управлением, врезался в барьерное ограждение, и машина оказалась в кювете. Обоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (5)

    VKuser174198221
    Эх, не покушают икорки с шампусиком на ПМЭФе, Не пожмут ручки другим таким же никчемным "пупам "мира......
    piterez
    Водитель не справился с управлением:
    а) у машины была техническая неисправность
    б) водитель был в состоянии, не позволяющим управлять а/т средством
    в) водитель отвлекался от управления а/т средством
    г) водитель превысил скорость управления а/т средством
    д) водитель совершил опасный маневр а/т средством....
    Давайте точнее указывать причину, а не последствия аварии!
    kоt-obormot
    держите завистливого AGPита!
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