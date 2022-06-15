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    BMW вместо ПМЭФ оказался в кювете на трассе М-11 в Петербурге

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    11 комментариев

    Легковой автомобиль, ехавший на ПМЭФ, протаранил отбойник и улетел в кювет на скоростной трассе М-11 «Нева» в Петербурге утром 15 июня. Из машины водителя доставал ОМОН.

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    ДТП произошло в 4:28 на 679-м километре трассы М-11 «Нева» в направлении Петербурга, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали двух столиц». Водитель автомобиля BMW 6-й серии не справился с управлением, врезался в отбойник и вылетел в кювет, сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

    В результате аварии два человека были госпитализированы с тяжелыми травмами. Пассажирка БМВ получила травму ноги, а водителя зажало в салоне. Бойцы ОМОН «Бастион» Росгвардии в присутствии прибывших медиков аккуратно достали мужчину из покореженной машины и перенесли в медицинский автомобиль. «Помощь пострадавшим оказывали и другие неравнодушые водители», — отмечают в ведомстве.

    По предварительным данным «Фонтанки», BMW ехал на Петербургский международный экономический форум. Водитель пошел на опережение и на повороте скатился в кювет.

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    Комментарии (11)

    Алик-1
    Не справится с управлением на М-11 надо плстараться. Полагаю, скорость под 200 и «расступись, царь на дороге»
    Эд Хэммет
    Главы ДНР и ЛНР — главные иностранные гости ПМЭФ, кроме них из иностранных лидеров в Москву приедут только президенты Казахстана и Армении.
    karbofos
    Спешил очередное "соглашение о соглашении" на много миллиардов подписать.
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