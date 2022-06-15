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    По собственному желанию. Спасенный в России тюлень эмигрировал в Финляндию

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    7 комментариев

    Ластоногий, которого выхаживали в центре спасения тюленей, в самостоятельном плавании достиг берегов Финляндии. Передвижения Урана можно отследить, благодаря установленному на шкурке передатчику.

    Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
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    Как сообщает 15 июня Фонд друзей балтийской нерпы, путешествие тюленя Урана в берегам Финляндии заняло 9 дней. Буквально накануне он активно общался с сородичами, находясь в месте их скопления. Сейчас он отправился дальше покорять просторы.

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    Тюленю Урану было всего 1,5 месяца, когда на обломках льда его вынесло к ЛАЭС. Тогда ластоногий весил всего 11 килограммов. Реабилитацию в фонде в Репино он проходил до 6 июня, когда был выпущен в Финский залив. Перед отправкой в родную среду обитания ему на холку закрепили спутниковый передатчик, который отвалится через несколько месяцев или во время линьки.

    Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

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    Комментарии (7)

    фру
    Тюлень - иноагент!
    275050242
    Болтун - находка для шпиона. Он же на задании в недружественной стране...
    vfhbr
    Надеюсь, что за этот побег тюленя не объявят в розыск как предателя.
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