По собственному желанию. Спасенный в России тюлень эмигрировал в Финляндию

Ластоногий, которого выхаживали в центре спасения тюленей, в самостоятельном плавании достиг берегов Финляндии. Передвижения Урана можно отследить, благодаря установленному на шкурке передатчику.
Как сообщает 15 июня Фонд друзей балтийской нерпы, путешествие тюленя Урана в берегам Финляндии заняло 9 дней. Буквально накануне он активно общался с сородичами, находясь в месте их скопления. Сейчас он отправился дальше покорять просторы.
Тюленю Урану было всего 1,5 месяца, когда на обломках льда его вынесло к ЛАЭС. Тогда ластоногий весил всего 11 килограммов. Реабилитацию в фонде в Репино он проходил до 6 июня, когда был выпущен в Финский залив. Перед отправкой в родную среду обитания ему на холку закрепили спутниковый передатчик, который отвалится через несколько месяцев или во время линьки.