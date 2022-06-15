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    Официальный курс доллара и евро продолжает падать

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    2 комментария

    Банк России опубликовал официальный курс доллара и евро на 16 июня. Национальная валюта продолжает укрепляться.

    В четверг стоимость доллара составит 56,66 рубля (– 0,43 рубля), евро — 59,12 рубля (– 0,13 рубля).

    Утром 15 июня «Фонтанка» писала о росте котировок американской и европейской валюты в начале торгов на Московской бирже. По состоянию на 16:39 мск, доллар на бирже торгуется на отметке в 56,84 рубля, евро — 59,3 рубля.

    Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал крепкий рубль вызовом для российской экономики.

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    Комментарии (2)

    Pilat
    Еще зеленой резаной бумагой можно будет разжигать костры в походах.
    Набор туриста.
    1 кг баксов и две банки тушенки.
    США долго и упорно убивали свою валюту и вот наконец им это практически удалось.
    Денеб
    По лубянскому велению, по моему хотению, расти большой, рубль!
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