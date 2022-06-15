Официальный курс доллара и евро продолжает падать

Банк России опубликовал официальный курс доллара и евро на 16 июня. Национальная валюта продолжает укрепляться.
В четверг стоимость доллара составит 56,66 рубля (– 0,43 рубля), евро — 59,12 рубля (– 0,13 рубля).
Утром 15 июня «Фонтанка» писала о росте котировок американской и европейской валюты в начале торгов на Московской бирже. По состоянию на 16:39 мск, доллар на бирже торгуется на отметке в 56,84 рубля, евро — 59,3 рубля.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал крепкий рубль вызовом для российской экономики.