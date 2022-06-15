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    Экономика и санкции

    Минэкономразвития: Укрепляющийся рубль — вызов для российской экономики

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    22 комментария

    Укрепление курса рубля создаст проблемы для российской экономики. Об этом в среду, 15 июня, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

    «В России формируется новый пакет вызовов для экономики. В первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился и создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», — рассказал Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

    Как отметил министр, источником крепкого курса выступает слабый спрос в экономике. Однако пока проблемы, связанные с укреплением рубля, несколько сдерживаются «за счет крайне высоких экспортных цен».

    После начала специальной операции на Украине национальная валюта в России обвалилась, а курсы доллара и евро несколько раз поднимались выше 120 и 130 рублей соответственно. К началу июня рубль подорожал вдвое. По официальному курсу ЦБ на 15 июня доллар торгуется по 57 рублей, евро — по 59,2 рубля.

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    Комментарии (22)

    Kit.
    Alex000, вы не задумывались над тем, что у вас и у них разные критерии "оптимальности"? Возможно, они вовсе не считают, что нужно вылезать из этого счастья. Возможно, они считают, что в их интересах забраться туда поглубже.

    Вспомните, ничем, казалось бы, не предвещавшаяся заморозка накопительной части пенсионных отчислений начала обсуждаться российскими властями в октябре 2013. А в ноябре в соседней стране с карманным, но бестолковым правителем случился "Евромайдан". Думаете, совпадение?
    275119148
    Это действительно министр? А образование то у него хоть есть? Ну чуть чуть????
    chip1
    Падение курса рубля = больше прибыль олигархов и государства (путем регулируемого отъема % валютной выручки), но обнищание наемных работников, т.е. большинства населения страны.
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