Минэкономразвития: Укрепляющийся рубль — вызов для российской экономики

Укрепление курса рубля создаст проблемы для российской экономики. Об этом в среду, 15 июня, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«В России формируется новый пакет вызовов для экономики. В первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился и создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», — рассказал Решетников в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил министр, источником крепкого курса выступает слабый спрос в экономике. Однако пока проблемы, связанные с укреплением рубля, несколько сдерживаются «за счет крайне высоких экспортных цен».
После начала специальной операции на Украине национальная валюта в России обвалилась, а курсы доллара и евро несколько раз поднимались выше 120 и 130 рублей соответственно. К началу июня рубль подорожал вдвое. По официальному курсу ЦБ на 15 июня доллар торгуется по 57 рублей, евро — по 59,2 рубля.