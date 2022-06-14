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    Официальный курс евро упал почти на два рубля, курс доллара — почти на рубль

    766
    2 комментария

    Центробанк установил официальный курс доллара и евро на 15 июня. Обе валюты продолжают падать в цене.

    В среду стоимость доллара составит 57,09 рубля (–0,69 рубля), стоимость евро — 59,25 рубля (–1,72 рубля).

    Ранее «Фонтанка» писала о незначительном росте котировок на открытии торгов на Московской бирже утром 14 июня. Впоследствии в течение дня курс американской валюты опускался ниже 56 рублей, курс европейской впервые с 25 мая просел ниже 58 рублей. По данным на 16:14 мск, доллар на бирже стоит 56,1 рубля, евро — 58,5 рубля.

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    Комментарии (2)

    своих не бросаем
    смотрю и продукты и всё остальное "подешевели"
    07A
    О, скоро точно по 200!!!!
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