Официальный курс евро упал почти на два рубля, курс доллара — почти на рубль

Центробанк установил официальный курс доллара и евро на 15 июня. Обе валюты продолжают падать в цене.
В среду стоимость доллара составит 57,09 рубля (–0,69 рубля), стоимость евро — 59,25 рубля (–1,72 рубля).
Ранее «Фонтанка» писала о незначительном росте котировок на открытии торгов на Московской бирже утром 14 июня. Впоследствии в течение дня курс американской валюты опускался ниже 56 рублей, курс европейской впервые с 25 мая просел ниже 58 рублей. По данным на 16:14 мск, доллар на бирже стоит 56,1 рубля, евро — 58,5 рубля.