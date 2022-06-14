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    Доллар и евро на бирже начали вторник с роста

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    Валюты незначительно растут в цене на открытии торгов на Московской бирже утром 14 июня.

    Курс доллара увеличивается на 0,18%, до 56,9 рубля, курс евро — на 0,67%, до 60,5 рубля.

    Индекс Мосбиржи снижается на 0,24%, индекс РТС — на 0,34%.

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