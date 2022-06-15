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    Каски и детекторы. Посмотрите, как внушительно обследуют обочины у Пулково во время ПМЭФ

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    7 комментариев

    Необычную картину увидели автомобилисты и пассажиры общественного транспорта в районе аэропорта Пулково. Обочину обследует выглядящая весьма внушительно группа, судя по всему, саперов.

    «Фонтанка.ру»

    Видео группы людей с металлоискателями в редакцию «Фонтанки» прислала читательница. По ее словам, место действия — подъезды к аэропорту Пулково. Обочину обследовали таким образом днем 15 июня.

    Напомним, с 15 по 18 июня в городе проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня «нулевой» день, когда прибывает основная масса гостей, а форумчане делают последние приготовления.

    Основная программа ПМЭФ-2022 начнется 16 июня. На 17-е число намечено пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

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    Комментарии (7)

    wbons
    это грибники
    Vvs Spb
    Спецоперация должна быть во всем и везде.
    Денеб
    Как же они боятся своего народа!
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