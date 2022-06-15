Каски и детекторы. Посмотрите, как внушительно обследуют обочины у Пулково во время ПМЭФ

Необычную картину увидели автомобилисты и пассажиры общественного транспорта в районе аэропорта Пулково. Обочину обследует выглядящая весьма внушительно группа, судя по всему, саперов.
«Фонтанка.ру»
Видео группы людей с металлоискателями в редакцию «Фонтанки» прислала читательница. По ее словам, место действия — подъезды к аэропорту Пулково. Обочину обследовали таким образом днем 15 июня.
Напомним, с 15 по 18 июня в городе проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня «нулевой» день, когда прибывает основная масса гостей, а форумчане делают последние приготовления.
Основная программа ПМЭФ-2022 начнется 16 июня. На 17-е число намечено пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.