    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    2 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd57.09eur59.25
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ 2022: Что там внизу у «Дуняши»

    Петербуржец в пленуПМЭФ 2022Что происходит на УкраинеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Песков: Речи о признании талибов* не идет, вопросов еще много

    1568
    6 комментариев

    Речи о признании Москвой новых властей Афганистана не идет, вопросов еще много. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока в настоящий момент речи об этом не идет. Мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно. Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в определенные контакты», — объяснил Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

    Накануне в МИД оценили перспективы признания «Талибана»* (признано экстремистским движением в РФ) в России. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану заявил, что талибы* уже не представляют угрозы.

    Напомним, талибы в этом году участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в городе с 15 по 18 июня.

    *«Талибан» (талибы) — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    Pilat
    Песков интересный парень.
    К талибам у него много вопросов, поэтому речь о признании не идёт.
    А к нацистскому режиму незалежной, по этой логике, вопросов нет, мы их признаём.
    VKuser49193372
    Ну и зря, они такие милые
    dragvs
    Приглашение представителей террористической организации на ПМЭФ это гуманитарные вопросы?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close