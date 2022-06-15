Песков: Речи о признании талибов* не идет, вопросов еще много

Речи о признании Москвой новых властей Афганистана не идет, вопросов еще много. Об этом 15 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока в настоящий момент речи об этом не идет. Мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно. Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в определенные контакты», — объяснил Песков журналистам (цитата по РИА Новости).
Накануне в МИД оценили перспективы признания «Талибана»* (признано экстремистским движением в РФ) в России. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану заявил, что талибы* уже не представляют угрозы.
Напомним, талибы в этом году участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в городе с 15 по 18 июня.
*«Талибан» (талибы) — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.