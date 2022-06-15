«Не пятый!» «Фонтанка» посмотрела, что там внизу у «Дуняши» с ПМЭФа, и теперь рассказывает подробности

Как рассказал «Фонтанке» представитель компании, которая производит таких человекоподобных роботов, в реальности «Дуняша» совсем не то, чем кажется. На самом деле, ее пышные формы — бутафория, а ее истинная природа, скорее, андрогинная. В распоряжении редакции оказалась фотография, как выглядит «Дуняша» без макияжа.

Как рассказали корреспонденту представители компании-производителя, грудь у нее не просто не натуральная, а даже не является частью ее «тела» и просто прикреплена к коже, изготовленной из специального силиконового полимера. Корреспондент «Фонтанки» потрогал ее на ощупь и рекомендует не повторять этот опыт — ощущения очень неприятные.

Ходить и стоять «Дуняша» не может и не будет — цели нет такой, объяснили разработчики.



На сегодняшний день существует около 20 копий «Дуняши» (кстати, на самом деле ее имя «Донна»). В этом облике она скопирована с жены владельца компании, бывшей «Мисс Пермь». Точно такая же работает на своей родине. Есть робот в виде Альберта Эйнштейна, и есть несколько в виде владельца компании. Конкретно модель с ПМЭФа делали около 6 месяцев и стоит она 15 млн рублей.

