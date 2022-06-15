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    ПМЭФ 2022: Что там внизу у «Дуняши»

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    «Не пятый!» «Фонтанка» посмотрела, что там внизу у «Дуняши» с ПМЭФа, и теперь рассказывает подробности

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    6 комментариев

    «Фонтанка» узнала подробности о самом популярном экспонате открывшегося 15 июня Петербургского экономического форума — человекоподобного робота «Дуняша».

    Как рассказал «Фонтанке» представитель компании, которая производит таких человекоподобных роботов, в реальности «Дуняша» совсем не то, чем кажется. На самом деле, ее пышные формы — бутафория, а ее истинная природа, скорее, андрогинная. В распоряжении редакции оказалась фотография, как выглядит «Дуняша» без макияжа.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Как рассказали корреспонденту представители компании-производителя, грудь у нее не просто не натуральная, а даже не является частью ее «тела» и просто прикреплена к коже, изготовленной из специального силиконового полимера. Корреспондент «Фонтанки» потрогал ее на ощупь и рекомендует не повторять этот опыт — ощущения очень неприятные.

    «Фонтанка.ру»

    Ходить и стоять «Дуняша» не может и не будет — цели нет такой, объяснили разработчики.

    На сегодняшний день существует около 20 копий «Дуняши» (кстати, на самом деле ее имя «Донна»). В этом облике она скопирована с жены владельца компании, бывшей «Мисс Пермь». Точно такая же работает на своей родине. Есть робот в виде Альберта Эйнштейна, и есть несколько в виде владельца компании. Конкретно модель с ПМЭФа делали около 6 месяцев и стоит она 15 млн рублей.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (6)

    Cashmare
    "но лежать-то я могу!" (ц)
    275203172
    Дуняшу в каждый дом! Главное - освоить бюджет и начать массовое производство. А зачем она нужна, потом придумаем. Или не придумаем.
    своих не бросаем
    а мы переживали, что порнохаб ушёл, вот он, родной, скрепный, порнохард
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