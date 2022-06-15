«Изоляция — путь в никуда». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия должна оставаться частью глобального мира

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что разрушение кооперационных цепочек, с которым столкнулась Россия, не имеет ничего общего с нормальными экономическими процессами. Однако это не является сигналом для тотального импортозамещения. Россия, по его словам, должна оставаться частью глобального мира, а «предательство Запада» — не повод закрывать окна и двери. Основные тезисы из статьи Чемезова для РБК, опубликованной 15 июня:
- «Разрушение кооперационных цепочек и в целом шоковый сценарий, с которым сегодня столкнулась наша страна, не имеют ничего общего с нормальными экономическими процессами. Санкции — это политически мотивированный инструмент агрессии. Иностранные партнеры разрывают отношения с Россией с колоссальными убытками для себя, вопреки своей воле и здравому смыслу, потому что так решили власти США и союзных стран».
- «Уверен, что в аналогичных условиях не выстояла бы ни одна даже самая «импортонезависимая» экономика мира. Но Россия ждала чего-то подобного и в значительной степени успела подготовиться. Конечно, иллюзий здесь быть не может. Мы успели далеко не все — слишком мало было времени, ведь у западных стран тот же путь занял десятилетия».
- «В текущих условиях главное — сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач, стоящих перед нами. Да, введенные ограничения беспрецедентны. Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения. Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно».
- «Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально».
- «В сфере критически важных технологий, влияющих на нацбезопасность, необходимость технологического суверенитета очевидна. Самые перспективные направления здесь: гражданское авиастроение, энергетическое и тяжелое машиностроение, нефтегазовое оборудование, приборостроение. Развитие этих отраслей имеет огромный мультипликативный эффект. Именно на них надо максимально концентрировать организационные и финансовые усилия промышленности и государства».
- «Никакого «головокружения от успехов», «шапкозакидательства» и обещаний «завтра все сделать» быть не может. Впереди много работы. Какие-то проблемы мы решим быстро, на какие-то уйдет год-два, а какие-то потребуют значительно больше времени. Поэтому надо четко расставлять приоритеты и понимать, что необходимо здесь и сейчас, а что подождет. Именно таким мне видится «умное» импортозамещение».
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обнародованную экспертами концепцию о развитии России по сценарию «технологического острова». По словам представителя Кремля, суверенитет не означает изоляцию, которая для РФ, по его мнению, невозможна.