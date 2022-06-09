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    Песков прокомментировал Пескова и призвал не смешивать суверенитет и изоляцию

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    16 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ранее озвученную его полным тёзкой — спецпредставителем президента Дмитрием Песковым — концепцию о развитии России по сценарию «технологического острова». По словам первого Пескова, суверенитет не означает изоляцию, которая для РФ, по его мнению, невозможна.

    «Мой тёзка — зарекомендовавший себя эксперт, обладает сильным авторитетом в своей области. Все сейчас высказывают различные точки зрения по поводу суверенитета. Поскольку в мире всё меняется, этот вопрос интересует всех сейчас. Убежден, что эта тема будет и на ПМЭФ обсуждаться»,— заявил пресс-секретарь президента 9 июня в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

    По словам Пескова, «изоляция — вещь нехорошая» и «Россия к ней не стремится». «Несмотря на то, что недружественные, а точнее, враждебные страны пытаются нас изолировать в экономическом, торговом, политическом плане — у них ничего не получится, потому что в современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную страну, как Россия»,— считает представитель Кремля.

    Ранее агентство РБК опубликовало материал спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова под названием «Остров Россия». В своей аналитической статье он предположил, что в ближайшее время в мире начнётся процесс «сворачивания глобализма», который повлечёт за собой необходимость построения собственного «острова» — государственной модели, предполагающей технологический суверенитет страны и создание собственного техноэкономического блока.

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    Комментарии (16)

    252674901
    Ещё есть Лиза и Дени Песковы, какие им должности прготовил любящий папаша?
    274767939
    т.е. "Песков" это должность такая
    275039382
    а зачем изолированным суверенитет ?
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