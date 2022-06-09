Песков прокомментировал Пескова и призвал не смешивать суверенитет и изоляцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ранее озвученную его полным тёзкой — спецпредставителем президента Дмитрием Песковым — концепцию о развитии России по сценарию «технологического острова». По словам первого Пескова, суверенитет не означает изоляцию, которая для РФ, по его мнению, невозможна.
«Мой тёзка — зарекомендовавший себя эксперт, обладает сильным авторитетом в своей области. Все сейчас высказывают различные точки зрения по поводу суверенитета. Поскольку в мире всё меняется, этот вопрос интересует всех сейчас. Убежден, что эта тема будет и на ПМЭФ обсуждаться»,— заявил пресс-секретарь президента 9 июня в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».
По словам Пескова, «изоляция — вещь нехорошая» и «Россия к ней не стремится». «Несмотря на то, что недружественные, а точнее, враждебные страны пытаются нас изолировать в экономическом, торговом, политическом плане — у них ничего не получится, потому что в современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную страну, как Россия»,— считает представитель Кремля.
Ранее агентство РБК опубликовало материал спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова под названием «Остров Россия». В своей аналитической статье он предположил, что в ближайшее время в мире начнётся процесс «сворачивания глобализма», который повлечёт за собой необходимость построения собственного «острова» — государственной модели, предполагающей технологический суверенитет страны и создание собственного техноэкономического блока.