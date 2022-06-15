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    Главный синоптик Петербурга: Дождь будет идти до самой ночи

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    2 комментария

    Петербург в среду, 15 июня, находится в центре циклона — дождь будет идти до самой ночи. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

    «Оказались мы почти в центре циклона. Атмосферный фронт красиво разделил Санкт-Петербург пополам, и на большей части города перерыв в осадках. А в западных районах города поливает, и прилично. По линии Лисий Нос — Кронштадт — Ломоносов уже выпало до 15–20 мм осадков», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

    По его словам, циклон продолжит движение на север, атмосферный фронт пройдет назад через центр Петербурга. «Так что дождь до ночи будет идти», — добавил главный синоптик города.

    Ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что в среду на улицах Петербурга будет пасмурно, временами пройдут дожди.

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    Комментарии (2)

    DEMOMON
    Ночью нормально поливало.
    Cashmare
    а разговоров-то было, прям ливни ужасные, всемирный потоп, а получилось "пролетела стая птиц, и закапало с ресниц"
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