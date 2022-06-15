Главный синоптик Петербурга: Дождь будет идти до самой ночи

Петербург в среду, 15 июня, находится в центре циклона — дождь будет идти до самой ночи. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
«Оказались мы почти в центре циклона. Атмосферный фронт красиво разделил Санкт-Петербург пополам, и на большей части города перерыв в осадках. А в западных районах города поливает, и прилично. По линии Лисий Нос — Кронштадт — Ломоносов уже выпало до 15–20 мм осадков», — написал Колесов в своем Telegram-канале.
По его словам, циклон продолжит движение на север, атмосферный фронт пройдет назад через центр Петербурга. «Так что дождь до ночи будет идти», — добавил главный синоптик города.
Ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что в среду на улицах Петербурга будет пасмурно, временами пройдут дожди.