Пелена облаков над городом. В Петербурге — пасмурно и дожди

В Санкт-Петербурге в среду, 15 июня, небо будет закрыто плотной пеленой облаков. В городе — пасмурно и временами дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



По его словам, из-за активного циклона в Петербурге заметно посвежеет и пройдут дожди.



Температура воздуха 15–17 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

