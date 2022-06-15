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    Пелена облаков над городом. В Петербурге — пасмурно и дожди

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    1 комментарий

    В Санкт-Петербурге в среду, 15 июня, небо будет закрыто плотной пеленой облаков. В городе — пасмурно и временами дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, из-за активного циклона в Петербурге заметно посвежеет и пройдут дожди.

    Температура воздуха 15–17 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

    Улучшения ожидают уже завтра, 16 июня. «В четверг дожди станут небольшими и кратковременными и начнётся постепенный рост температуры», — добавил Леус.

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    Комментарии (1)

    Black Fox
    Вчера говорили, что Питер смоет ливнями. Опять не угадали.
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