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    Буйному блондину, напавшему на медиков скорой в центре Петербурга, придется ответить за угрозу убийством

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    Загулявший молодой человек, напавший на врачей на 8-й Советской, стал фигурантом уголовного дела. Раньше с него спрашивали только за мелкое хулиганство, а теперь будут за угрозу убийством или причинение тяжелого вреда.

    Со вчерашнего дня мужчина находится под подпиской о невыезде, стало известно «Фонтанке» 15 июня. По предварительным данным, раньше ни в чем противозаконном он замечен не был.

    Как писала «Фонтанка», пьяный уроженец Мурманска напал на медиков скорой помощи ночью 11 июня. Он уснул на улице, и врачи приехали его спасать, но пациент неожиданно воскрес, дважды ударил фельдшера, а потом разбил стекло на служебной машине.

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