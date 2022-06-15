Буйному блондину, напавшему на медиков скорой в центре Петербурга, придется ответить за угрозу убийством

Загулявший молодой человек, напавший на врачей на 8-й Советской, стал фигурантом уголовного дела. Раньше с него спрашивали только за мелкое хулиганство, а теперь будут за угрозу убийством или причинение тяжелого вреда.
Со вчерашнего дня мужчина находится под подпиской о невыезде, стало известно «Фонтанке» 15 июня. По предварительным данным, раньше ни в чем противозаконном он замечен не был.
Как писала «Фонтанка», пьяный уроженец Мурманска напал на медиков скорой помощи ночью 11 июня. Он уснул на улице, и врачи приехали его спасать, но пациент неожиданно воскрес, дважды ударил фельдшера, а потом разбил стекло на служебной машине.