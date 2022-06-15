Буйному блондину, напавшему на медиков скорой в центре Петербурга, придется ответить за угрозу убийством

Загулявший молодой человек, напавший на врачей на 8-й Советской, стал фигурантом уголовного дела. Раньше с него спрашивали только за мелкое хулиганство, а теперь будут за угрозу убийством или причинение тяжелого вреда.



Со вчерашнего дня мужчина находится под подпиской о невыезде, стало известно «Фонтанке» 15 июня. По предварительным данным, раньше ни в чем противозаконном он замечен не был.

