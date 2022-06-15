    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    2 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.09eur59.25
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ 2022: Показываем самые необычные стенды

    Брат ли ты, мариуполец?ПМЭФ 2022Что происходит на УкраинеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Володин: В ДНР было бы правильным сохранить смертную казнь

    3158
    16 комментариев

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Донецкой народной республике (ДНР) было бы правильным сохранить применение смертной казни. Об этом он 15 июня написал в своем Telegram-канале.

    «В ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни», — написал Володин.

    По его словам, Госдуму РФ недавно с официальным визитом посетила официальная делегация парламента ДНР, которая обсуждала вопросы гармонизации законодательства России и республики.

    «Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим. <…> Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — добавил спикер Госдумы.

    Недавно Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных граждан, признанных виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. В частности, на скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, проходившие службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (16)

    Джеко
    Не рой другому яму сам в нее попадешь , володин!
    266344362
    А он не боится, что введут смертную казнь за гомосексуализм, как в Иране?
    X-кот
    Т.Е. жизнями тысяч людей и будущим миллионов россиян, деды сделали себе такое игрушечное "государство", где оттягиваются со своими тараканами и комплексами? Россияне заслужили, конечно, потому что сдали свою страну этим, но все-таки обидно, понимаешь...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close