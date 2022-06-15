Володин: В ДНР было бы правильным сохранить смертную казнь

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Донецкой народной республике (ДНР) было бы правильным сохранить применение смертной казни. Об этом он 15 июня написал в своем Telegram-канале.

«В ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни», — написал Володин.

