Володин: В ДНР было бы правильным сохранить смертную казнь

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Донецкой народной республике (ДНР) было бы правильным сохранить применение смертной казни. Об этом он 15 июня написал в своем Telegram-канале.
«В ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни», — написал Володин.
По его словам, Госдуму РФ недавно с официальным визитом посетила официальная делегация парламента ДНР, которая обсуждала вопросы гармонизации законодательства России и республики.
«Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим. <…> Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — добавил спикер Госдумы.
Недавно Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных граждан, признанных виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. В частности, на скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, проходившие службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.