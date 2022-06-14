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    «Паровоз их экономики летит в стену». Медведев написал про западные санкции и опубликовал фото кота

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    11 комментариев

    Дмитрий Медведев высмеивает санкционное давление, иллюстрируя его ожидание снимком кота. Зампред Совбеза РФ уверен, что без России Западу не прожить и через пару месяцев последствия ограничений будут налицо.

    По мнению Медведева, без России «никак не выжить», поскольку западные страны недополучают многое. Например, еду для граждан, удобрения и источники энергии для её производства, топливо для европейских и американских АЭС. Этот список, полагает он, можно продолжать.

    Фото: телеграм канал Дмитрия Медведева
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    Как заявляет Медведев, авторы антироссийских санкций придумывают пути их обхода, но «урожай» от рестрикций Западу предстоит собрать осенью.

    «Ожидаем осени… когда придётся собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!», — предрекает политик.

    На прошлой неделе Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в телеграм-канале откровенным: «Отвечаю — я их ненавижу». В Кремле отнеслись с пониманием.

    Фото: телеграм канал Дмитрия Медведева

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    Комментарии (11)

    Vasya11
    Два месяца, это реальное время.
    Вероятно, что в конце июля, начало августа, фермеры западных стран, ощутят весь цвет антироссийских санкций. Когда будут выбирать дистрибьютора для сбыта своего выращенного продукта (сырца), чтобы выйти хотя бы в ноль по затратам.
    А как будет "РАД" конечный потребитель (народ) готовым продуктам с полуфабрикатами?
    Never_Mind
    Лунтик в своих домиках для уточек совсем от реальности оторвался? Санкции против 1% мировой экономики направили западную экономику в стену? Это как? Отлил в граните как всегда на потеху ватным 15-тирублевым.
    Kot Piter
    Продолжает погружаться в бездну безумия? 🤯
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