«Паровоз их экономики летит в стену». Медведев написал про западные санкции и опубликовал фото кота

Дмитрий Медведев высмеивает санкционное давление, иллюстрируя его ожидание снимком кота. Зампред Совбеза РФ уверен, что без России Западу не прожить и через пару месяцев последствия ограничений будут налицо.
По мнению Медведева, без России «никак не выжить», поскольку западные страны недополучают многое. Например, еду для граждан, удобрения и источники энергии для её производства, топливо для европейских и американских АЭС. Этот список, полагает он, можно продолжать.
Как заявляет Медведев, авторы антироссийских санкций придумывают пути их обхода, но «урожай» от рестрикций Западу предстоит собрать осенью.
«Ожидаем осени… когда придётся собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!», — предрекает политик.
На прошлой неделе Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в телеграм-канале откровенным: «Отвечаю — я их ненавижу». В Кремле отнеслись с пониманием.