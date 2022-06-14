«Паровоз их экономики летит в стену». Медведев написал про западные санкции и опубликовал фото кота

Дмитрий Медведев высмеивает санкционное давление, иллюстрируя его ожидание снимком кота. Зампред Совбеза РФ уверен, что без России Западу не прожить и через пару месяцев последствия ограничений будут налицо.



По мнению Медведева, без России «никак не выжить», поскольку западные страны недополучают многое. Например, еду для граждан, удобрения и источники энергии для её производства, топливо для европейских и американских АЭС. Этот список, полагает он, можно продолжать.