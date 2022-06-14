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    Военный прокурор ЗВО назначен на другую должность. Он называл число офицеров, наказанных из-за срочников на Украине

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    3 комментария

    Бывший военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев назначен прокурором РВСН. Соответствующий указ 14 июня подписал президент РФ Владимир Путин.

    «Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Этим же указом Путин назначил генерал-майора юстиции Валерия Неко московским городским военным прокурором.

    Напомним, что 7 июня на заседании Совета Федерации Артур Егиев рассказал, что к участию в спецоперации на Украине привлекли около 600 солдат-срочников из ЗВО. По его словам, призывников вернули «в кратчайшие сроки», а ответственность за их привлечение к боевым действиям понесли около 12 офицеров ВС РФ.

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    Комментарии (3)

    своих не бросаем
    интересно сколько отслужили срочку контрактники, день? два?
    07A
    С округа на род войск-это ведь повышение? Если человек рубит правду-матку, то система его продвигает на вышестоящие должности, а если лес ворует, то в колонию строгого режима!
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