Военный прокурор ЗВО назначен на другую должность. Он называл число офицеров, наказанных из-за срочников на Украине

Бывший военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев назначен прокурором РВСН. Соответствующий указ 14 июня подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Этим же указом Путин назначил генерал-майора юстиции Валерия Неко московским городским военным прокурором.
Напомним, что 7 июня на заседании Совета Федерации Артур Егиев рассказал, что к участию в спецоперации на Украине привлекли около 600 солдат-срочников из ЗВО. По его словам, призывников вернули «в кратчайшие сроки», а ответственность за их привлечение к боевым действиям понесли около 12 офицеров ВС РФ.