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    Россиянам и белорусам разрешили выступить на Открытом чемпионате США по теннису, но с одним условием

    1959
    4 комментария

    Российские и белорусские теннисисты смогут принять участие на Открытом чемпионате США (US Open). Однако, как сообщается на официальном сайте турнира 14 июня, только под нейтральным флагом.

    Такое решение было принято на заседании совета директоров USTA.

    «USTA будет работать с игроками в женском и мужском турах, чтобы использовать Открытый чемпионат США в качестве платформы для продвижения гуманитарных усилий по программе «Теннис играет во имя мира», — говорится в заявлении.

    Ранее организаторы теннисного турнира в Англии Уимблдон отказали российским и белорусским теннисистам в участии из-за специальной военной операции на Украине. Английский турнир остается пока единственным из четырех турниров Большого шлема, куда также входят US Open, Открытый чемпионат Австралии и Ролан Гаррос, который принял такое жесткое решение.

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    Комментарии (4)

    266081025
    В Америке?
    07A
    Никаких условий, только полная и безоговорочная капитуляция нацистов!
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