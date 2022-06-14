Россиянам и белорусам разрешили выступить на Открытом чемпионате США по теннису, но с одним условием

Российские и белорусские теннисисты смогут принять участие на Открытом чемпионате США (US Open). Однако, как сообщается на официальном сайте турнира 14 июня, только под нейтральным флагом.



Такое решение было принято на заседании совета директоров USTA.



«USTA будет работать с игроками в женском и мужском турах, чтобы использовать Открытый чемпионат США в качестве платформы для продвижения гуманитарных усилий по программе «Теннис играет во имя мира», — говорится в заявлении.

