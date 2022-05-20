Из-за отстранения россиян ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) приняла решение лишить Уимблдон рейтинговых очков. Причиной стало отстранение теннисистов из России и Белоруссии. Об этом 20 мая сообщается на сайте организации.
Отмечается, что основополагающий принцип ассоциации — возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг. Решение же Уимблдона об отстранении подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы.
«Односторонние решения такого рода, если их не принять во внимание, создают разрушительный прецедент для остальной части ATP-тура. Дискриминация по отдельным турнирам просто невозможна в туре, который проводится более чем в 30 странах», — подчеркивается в заявлении.
О том, что россияне и белорусы не будут принимать участие в Уимблодоне в этом году 20 апреля заявил организатор турнира — Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Против такого решения выступило множество ведущих теннисистов. В том числе первая ракетка мира Новак Джокович.
Уимблдон в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне. Решение, аналогичное озвученному ATP, может принять WTA (Женская теннисная ассоциация).