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    Из-за отстранения россиян ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков

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    2 комментария

    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) приняла решение лишить Уимблдон рейтинговых очков. Причиной стало отстранение теннисистов из России и Белоруссии. Об этом 20 мая сообщается на сайте организации.

    Отмечается, что основополагающий принцип ассоциации — возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг. Решение же Уимблдона об отстранении подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы.

    «Односторонние решения такого рода, если их не принять во внимание, создают разрушительный прецедент для остальной части ATP-тура. Дискриминация по отдельным турнирам просто невозможна в туре, который проводится более чем в 30 странах», — подчеркивается в заявлении.

    О том, что россияне и белорусы не будут принимать участие в Уимблодоне в этом году 20 апреля заявил организатор турнира — Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Против такого решения выступило множество ведущих теннисистов. В том числе первая ракетка мира Новак Джокович.

    Уимблдон в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне. Решение, аналогичное озвученному ATP, может принять WTA (Женская теннисная ассоциация).

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    Комментарии (2)

    Леонтий
    По нынешним временам, невероятная принципиальность.Молодцы.
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