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    Боевые действия на Украине

    Миронов заявил, что Собянин отстоял баннер с буквами Z и V на партийном здании

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    8 комментариев

    Баннер на здании офиса партии «Справедливая Россия — За правду» в Москве с буквами Z и V продолжит висеть вплоть до окончания спецоперации на Украине. Об этом 14 июня заявил депутат Госдумы и лидер фракции «СР» Сергей Миронов.

    На прошлой неделе политик заявил, что столичная мэрия потребовала снять со здания офиса партии на Сретенском бульваре баннер с литерами Z и V в поддержку специальной военной операции на Украине. По его словам, чиновники ссылались «на многочисленные обращения граждан и придирались к изображению георгиевской ленточки и символов спецоперации».

    «Мэр Москвы Сергей Собянин стремительно отреагировал и привел в чувство столичных чиновников. Баннеру на здании партии быть! Символы, ставшие близкими и родными большинству наших граждан, останутся на нашем здании до окончания специальной военной операции. Все должны понимать, что «пятая колонна» своих целей не добьется», — пишет Миронов на своей странице в «ВК».

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    Комментарии (8)

    kоt-obormot
    ляляля - три рубля!©
    MGF
    Не забывайте только красить его. Каждые пять лет...
    tochilshik
    наше общество нездорово.баннер с буквами,памятники буквам.лишь бы делом не заниматься.
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