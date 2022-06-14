Миронов заявил, что Собянин отстоял баннер с буквами Z и V на партийном здании

Баннер на здании офиса партии «Справедливая Россия — За правду» в Москве с буквами Z и V продолжит висеть вплоть до окончания спецоперации на Украине. Об этом 14 июня заявил депутат Госдумы и лидер фракции «СР» Сергей Миронов.
На прошлой неделе политик заявил, что столичная мэрия потребовала снять со здания офиса партии на Сретенском бульваре баннер с литерами Z и V в поддержку специальной военной операции на Украине. По его словам, чиновники ссылались «на многочисленные обращения граждан и придирались к изображению георгиевской ленточки и символов спецоперации».
«Мэр Москвы Сергей Собянин стремительно отреагировал и привел в чувство столичных чиновников. Баннеру на здании партии быть! Символы, ставшие близкими и родными большинству наших граждан, останутся на нашем здании до окончания специальной военной операции. Все должны понимать, что «пятая колонна» своих целей не добьется», — пишет Миронов на своей странице в «ВК».