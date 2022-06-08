Миронов заявил, что мэрия Москвы потребовала снять со здания партии баннер с литерами Z и V

Московская мэрия потребовала снять со здания офиса партии «Справедливая Россия — За правду» (СР) баннер с литерами Z и V в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов 8 июня. По его словам, предписание поступило от столичной Инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы.
Офис партии располагается в доме 7/1 на Сретенском бульваре. По словам Миронова, чиновники сослались на «многочисленные обращения граждан». В реальности обращений политик усомнился, отметив, что в офис партии никто не приходил и претензий не предъявлял.
«Придрались к изображению георгиевской ленты. Логика «железная» — это символ Победы, а раз 9 Мая прошло, все связанное с праздником нужно убрать <...> Между тем георгиевская лента появилась за 176 лет до Победы и уже давно знаменует ратные подвиги России, а сейчас, вместе с буквами Z и V, стала символом поддержки спецоперации», — написал лидер СР в своем телеграм-канале.
Мэрия Москвы ситуацию пока не комментировала.