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    Миронов заявил, что мэрия Москвы потребовала снять со здания партии баннер с литерами Z и V

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    2 комментария

    Московская мэрия потребовала снять со здания офиса партии «Справедливая Россия — За правду» (СР) баннер с литерами Z и V в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов 8 июня. По его словам, предписание поступило от столичной Инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы.

    Офис партии располагается в доме 7/1 на Сретенском бульваре. По словам Миронова, чиновники сослались на «многочисленные обращения граждан». В реальности обращений политик усомнился, отметив, что в офис партии никто не приходил и претензий не предъявлял.

    «Придрались к изображению георгиевской ленты. Логика «железная» — это символ Победы, а раз 9 Мая прошло, все связанное с праздником нужно убрать <...> Между тем георгиевская лента появилась за 176 лет до Победы и уже давно знаменует ратные подвиги России, а сейчас, вместе с буквами Z и V, стала символом поддержки спецоперации», — написал лидер СР в своем телеграм-канале.

    Мэрия Москвы ситуацию пока не комментировала.

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    Комментарии (2)

    xepnuminu
    ха-ха-ха!
    муматор
    сыновей и внуков уже отправил в окопы? Или им отправляет помощь в 150 000 проклятых долларов в месяц?
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