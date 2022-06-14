Беглов назвал количество петербуржцев, награжденных за действия в ходе спецоперации на Украине

Больше 50 военнослужащих из Петербурга, проявивших себя во время спецоперации на Украине, получили награды. Об этом 14 июня заявил губернатор Александр Беглов.
«К началу июня 54 наших военнослужащих награждены за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации. Это те, кто призывался из Петербурга, служил в воинских частях на территории города или жил здесь», — сказал градоначальник в интервью РИА Новости.
Беглов назвал имена только троих военнослужащих. Один из них — подполковник медицинской службы Алексей Дружинин, награжденный медалью Суворова. Второй — рядовой Денис Нечай, он получил медаль «За отвагу». Третий — капитан Алексей Жихарев, звезду Героя России ему присвоили посмертно.
О прощании с Алексеем Жихаревым «Фонтанка» писала 25 апреля. Тогда подробности его гибели не приводились, однако Беглов рассказал, что рота капитана десять часов держала оборону, Жихарев последним покидал позицию и погиб, прикрывая собой подчиненного.