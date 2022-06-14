Беглов назвал количество петербуржцев, награжденных за действия в ходе спецоперации на Украине

Больше 50 военнослужащих из Петербурга, проявивших себя во время спецоперации на Украине, получили награды. Об этом 14 июня заявил губернатор Александр Беглов.



«К началу июня 54 наших военнослужащих награждены за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации. Это те, кто призывался из Петербурга, служил в воинских частях на территории города или жил здесь», — сказал градоначальник в интервью РИА Новости.

