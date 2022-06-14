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    Минфин РФ засекретил часть бюджетной отчетности из-за санкций

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    7 комментариев

    Минфин России частично ограничит публикацию бюджетной отчетности, чтобы избежать новых санкций. Об этом 14 июня заявили РБК в пресс-службе ведомства.

    «В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — отметили в министерстве.

    Ведомство считает, что подобный шаг позволит минимизировать риск введения дополнительных санкций.

    3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России. А днем ранее Минфин США ввел новые ограничения в отношении представителей российской элиты, в том числе против председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Помимо него в черный список попали российские министры, бизнесмен Год Нисанов и официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    Комментарии (7)

    Piter Russo
    Так такое же практикуется и в США и в Европе. Можно подумать в РФ первооткрывали какие-то в этом.
    Инкогнито2021
    Все засекретили!!!
    OttoVonNasmorck
    Ну теперь всё - Америке кирдык.
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