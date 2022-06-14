Минфин РФ засекретил часть бюджетной отчетности из-за санкций

Минфин России частично ограничит публикацию бюджетной отчетности, чтобы избежать новых санкций. Об этом 14 июня заявили РБК в пресс-службе ведомства.
«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — отметили в министерстве.
Ведомство считает, что подобный шаг позволит минимизировать риск введения дополнительных санкций.
3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России. А днем ранее Минфин США ввел новые ограничения в отношении представителей российской элиты, в том числе против председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Помимо него в черный список попали российские министры, бизнесмен Год Нисанов и официальный представитель МИД Мария Захарова.