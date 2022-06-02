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    Экономика и санкции

    США ввели новые санкции против 17 россиян. Среди них — Мордашов, Ролдугин и Захарова

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    9 комментариев

    Минфин США опубликовал новые санкции в отношении представителей российской элиты, в том числе против председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Помимо него в черный список попали российские министры, бизнесмен Год Нисанов и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Как сообщается на сайте ведомства 2 июня, санкции ввели в отношении вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, главы Минстроя Ирека Файзуллина, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы Минтранса Виталия Савельева, официального представителя МИД Марии Захаровой, а также главы «Росгеологии» Сергея Горькова и гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Среди бизнесменов в черный список добавили главу совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова и его родственников, председателя совета директоров компании «Киевская площадь» Года Нисанова, первого заместителя гендиректора «ФосАгро» Евгения Новицкого.

    Также ограничения введены в отношении виолончелиста Сергея Ролдугина и его жены, оперной певицы Елены Миртовой.

    Кроме того, санкции направлены против компании по продаже и аренде яхт Imperial Yachts, которую в американском Минфине связывают с Кремлем. Под ограничения подпали 7 яхт и 3 самолета, которые связывают с россиянами.

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    Комментарии (9)

    муматор
    не будет больше у нас виолончелей ...
    Dmitry Antonov
    А как же им теперь бизнесом заниматься и офшорами?
    Danik
    Вы что? Они же Ваши, буржуинские!
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