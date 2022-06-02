США ввели новые санкции против 17 россиян. Среди них — Мордашов, Ролдугин и Захарова

Минфин США опубликовал новые санкции в отношении представителей российской элиты, в том числе против председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Помимо него в черный список попали российские министры, бизнесмен Год Нисанов и официальный представитель МИД Мария Захарова.



Как сообщается на сайте ведомства 2 июня, санкции ввели в отношении вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, главы Минстроя Ирека Файзуллина, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы Минтранса Виталия Савельева, официального представителя МИД Марии Захаровой, а также главы «Росгеологии» Сергея Горькова и гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Среди бизнесменов в черный список добавили главу совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова и его родственников, председателя совета директоров компании «Киевская площадь» Года Нисанова, первого заместителя гендиректора «ФосАгро» Евгения Новицкого.

