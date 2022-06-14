Каршеринг попутал. Петербурженка не смогла объяснить суду, почему решила угнать машину

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел необычное дело об угоне. Подсудимая, увидев оставленный без присмотра каршеринг, решила на нем прокатиться и накатала на 50 тысяч ущерба. Зачем — сама не поняла.

Между 5:00 и 5:29 31 октября 2021 года горожанка прогуливалась по Садовой улице и у дома 12 увидела каршеринговый «Мерседес», сообщает 14 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля в этот момент вышел за кофе, не заглушив машину и не завершив поездку. Женщина, не имея прав и не умея водить, села за руль и поехала кататься по городу.



Она доехала до дома 3 по Ушаковской набережной, припарковала машину и ушла. При этом автомобилю Mercedes-Benz E-200 стоимостью 2,275 миллиона рублей был причинен ущерб на сумму около 50 тысяч рублей. Машина принадлежит лизинговой фирме и находится в пользовании «Яндекс.Драйва».

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения по ч. 1 ст. 166 УК РФ. На суде она призналась, что такое поведение ей не свойственно, и не смогла объяснить, что подтолкнуло ее к этому поступку. Фигурантка принесла всем извинения, возместила ущерб и перевела средства в благотворительные фонды. К уголовной ответственности она ранее не привлекалась.