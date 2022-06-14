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    Каршеринг попутал. Петербурженка не смогла объяснить суду, почему решила угнать машину

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    1 комментарий

    Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел необычное дело об угоне. Подсудимая, увидев оставленный без присмотра каршеринг, решила на нем прокатиться и накатала на 50 тысяч ущерба. Зачем — сама не поняла.

    Между 5:00 и 5:29 31 октября 2021 года горожанка прогуливалась по Садовой улице и у дома 12 увидела каршеринговый «Мерседес», сообщает 14 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля в этот момент вышел за кофе, не заглушив машину и не завершив поездку. Женщина, не имея прав и не умея водить, села за руль и поехала кататься по городу.

    Она доехала до дома 3 по Ушаковской набережной, припарковала машину и ушла. При этом автомобилю Mercedes-Benz E-200 стоимостью 2,275 миллиона рублей был причинен ущерб на сумму около 50 тысяч рублей. Машина принадлежит лизинговой фирме и находится в пользовании «Яндекс.Драйва».

    В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения по ч. 1 ст. 166 УК РФ. На суде она призналась, что такое поведение ей не свойственно, и не смогла объяснить, что подтолкнуло ее к этому поступку. Фигурантка принесла всем извинения, возместила ущерб и перевела средства в благотворительные фонды. К уголовной ответственности она ранее не привлекалась.

    Суд постановил прекратить уголовное дело и назначил подсудимой 20 тысяч рублей судебного штрафа. Участники процесса против прекращения дела не возражали.

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    Комментарии (1)

    мухомор
    ох уж эти сказки венского леса про оставленный заведённый автомобиль. всем же понятно, что мадам ехала по чужому аккаунту. и что бы не платить штраф каршерингу выдаётся эта невероятная легенда.
    ст. 166 ук рф должна быть упразднена.
    неправомерное завладение транспортным средством должно является кражей, как завладение любым другим имуществом. и тогда никто не будет прятаться за эту гуманную статью.
    удивительное у нас законодательство.
    тиснуть телефон из кармана пиджака и быть пойманным это кража.
    а то же самое с автомобилем - угон, без цели хищения.
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