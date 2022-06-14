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    ЕСПЧ присудил более 64 тысяч евро россиянину, брат которого умер после пытки «ласточка» в отделе полиции

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    15 комментариев

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 64 400 евро (3,8 млн руб.) Сергею Дроздову, чей брат — Павел Дроздов — погиб после пытки «ласточка» в казанском отделе полиции. Решение опубликовано на сайте суда 14 июня.

    ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили вторую и третью статьи Конвенции, которые провозглашают право на жизнь и запрет пыток.

    1 февраля 2012 года замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова доставили в казанский отдел полиции «Юдино». Там пятеро полицейских прижали его к земле, били ногами в живот, а затем связали его руки и ноги в позе «ласточка». Силовики оставили его связанным в таком положении, а через двадцать минут заметили, что он не двигается. Они вызвали медиков, которые зафиксировали его смерть.

    СК возбудил уголовное дело лишь спустя восемь месяцев, в октябре. В период с августа 2013 года по май 2016-го власти не менее трёх раз прекращали уголовное производство, каждый раз признавая действия сотрудников правомерными.

    В начале августа 2017 года после очередного возобновления уголовного дела четырём сотрудникам полиции предъявили обвинение в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Их признали виновными и приговорили к различным срокам лишения свободы условно. Пятый фигурант скончался.

    Впоследствии суд взыскал 50 тысяч рублей с Министерства внутренних дел РФ в пользу Сергея Дроздова в счёт компенсации морального вреда.

    11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении в стране решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Так, новый закон закрепил верховенство российского права над решениями Страсбургского суда.

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    Комментарии (15)

    275050242
    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
    Решение опубликовано на сайте суда 14 июня.

    Три ха-ха, поздно пить боржоми и публиковать на каких то сайтах решения какого то там нерусского суда. Когда почки отвалились...
    07A
    В России взрослые, не судимые, психически здоровые граждане имели право на хранение и ношение полноценного оружия с 1917 по 1924 год. Более полутора миллионов погибших. Но вы видимо никогда не держали в руках оружия и, поэтому, несете ересь.
    dragvs
    Ужасы русского мира...
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