Россия больше не будет исполнять решения ЕСПЧ. Главное вокруг спецоперации на Украине за 11 июня

Глава Еврокомиссии не в первый раз прибыла в Киев

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 11 июня.

Жителям Херсона и Мелитополя выдали первые российские паспорта.

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 18 июня.

Международная политика

Россия вышла из Всемирной туристской организации. Однако, как заявила глава Ростуризма, страна «остается на международной туристической арене» и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм.

Тем временем Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, посетила Киев. Целью визита было заявлено обсуждение с украинским президентом восстановления страны и ее евроинтеграции. В итоге политик написала, что «ценит усилия и решимость Украины в этом процессе». Нынешнюю ситуацию она назвала «огромным стресс-тестом».