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    Россия больше не будет исполнять решения ЕСПЧ. Главное вокруг спецоперации на Украине за 11 июня

    Главные новости внутренней и внешней политики в одной подборке

    1994
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    Глава Еврокомиссии не в первый раз прибыла в Киев
    Глава Еврокомиссии не в первый раз прибыла в КиевФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 11 июня.

    Российская политика

    Владимир Путин подписал ряд новых законов. Среди них:

    • закон об утверждении Корабельного устава ВМФ президентом России;
    • о полномочиях Минобороны в сфере оказания первой помощи при боевых действиях;
    • закон, позволяющий российским торговым сетям покупать площади ушедших из страны компаний;
    • законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека.

    Минюст пополнил список иноагентов. В реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов попал Комитет против пыток.

    Жителям Херсона и Мелитополя выдали первые российские паспорта.

    Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 18 июня.

    Международная политика

    Россия вышла из Всемирной туристской организации. Однако, как заявила глава Ростуризма, страна «остается на международной туристической арене» и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм.

    Тем временем Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, посетила Киев. Целью визита было заявлено обсуждение с украинским президентом восстановления страны и ее евроинтеграции. В итоге политик написала, что «ценит усилия и решимость Украины в этом процессе». Нынешнюю ситуацию она назвала «огромным стресс-тестом».

    — Такой же дух необходим для реформирования и модернизации страны. И Европа здесь, чтобы поддержать вас, — сказала фон дер Ляйен.

    Однако, по ее мнению, у Украины еще «остается работа». Как подчеркнула глава Еврокомиссии, стране необходимо усилить законы по борьбе с коррупцией и улучшить административную работу, чтобы обеспечить деятельность бизнеса.

    Глава Еврокомиссии не в первый раз прибыла в Киев
    Глава Еврокомиссии не в первый раз прибыла в КиевФото: Роман Данилкин / 63.RU

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