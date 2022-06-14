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    Как в видеоигре. Росгвардия показала задержание петербуржца с собакой, подстрелившего несостоявшегося собутыльника

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    7 комментариев

    Росгвардия

    Петербуржец, который выстрелил в мужчину за отказ вместе выпить, вскоре сам оказался под прицелом. Видео задержания публикует 14 июня пресс-служба ГУ Росгвардии.

    Мужчина явно не обращал особого внимания на оружие, направленное на него, и крики: «Стой на месте!» Он старался не смотреть на росгвардейцев и удерживал на поводке собаку, которая волновалась и громко лаяла.

    Напомним, хулигана задержали ночью на улице Подводника Кузьмина. Предположительно, он гулял с собакой, будучи пьяным, и выстрелил в прохожего из травматического пистолета, поскольку тот отказался с ним выпить.

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    Комментарии (7)

    274544775
    Вы че не ложились ? Спросил Промокашка ,вставая с печи.
    VVvolkov
    никакого героизма и близко нет...
    а вот руки трясутся почему-то
    своих не бросаем
    продолжение где? или опричник отхватил?)
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