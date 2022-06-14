Как в видеоигре. Росгвардия показала задержание петербуржца с собакой, подстрелившего несостоявшегося собутыльника

Росгвардия
Петербуржец, который выстрелил в мужчину за отказ вместе выпить, вскоре сам оказался под прицелом. Видео задержания публикует 14 июня пресс-служба ГУ Росгвардии.
Мужчина явно не обращал особого внимания на оружие, направленное на него, и крики: «Стой на месте!» Он старался не смотреть на росгвардейцев и удерживал на поводке собаку, которая волновалась и громко лаяла.
Напомним, хулигана задержали ночью на улице Подводника Кузьмина. Предположительно, он гулял с собакой, будучи пьяным, и выстрелил в прохожего из травматического пистолета, поскольку тот отказался с ним выпить.