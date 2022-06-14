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    Петербуржец гулял с собакой и выстрелил в прохожего, который не захотел с ним пить

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    Пьяный хулиган подстрелил петербуржца, который отказался присоединиться к распитию. Злоумышленник уже задержан.

    Как рассказали 14 мая «Фонтанке» в пресс-службе Росгвардии по Петербургу, стрелок попался около часа ночи у дома 64 по улице Подводника Кузьмина. Нарушитель гулял с собакой и стал «назойливо предлагать» прохожему выпить. Отказа мужчина не стерпел и выстрелил в грудь 52-летнему оппоненту из травматического пистолета.

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    Скоро росгвардейцы задержали 42-летнего агрессора с пистолетом МР-80. Стрелок отправился в отдел полиции, пострадавший — в медпункт.

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