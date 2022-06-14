ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим права человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что принятый в России закон об иностранных агентах нарушает право на свободу собраний и ассоциаций (статья 11 Европейской конвенции о правах человека). Решение опубликовали на сайте суда 14 июня. Как уже заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, исполнять его Россия не будет.

Каждому из 73 НКО-заявителей ЕСПЧ присудил компенсацию в размере 10 тыс. евро плюс размер судебных издержек. Среди подавших иск — ликвидированный «Мемориал»*, «Комитет против пыток»*, «Гражданское содействие»*, «Агора»*, «Левада-центр»* (включены в перечень НКО — иноагентов в РФ — Прим. ред. ) и другие.

Как говорится в решении суда , «правительство [Российской Федерации] не представило достаточных оснований для создания особого статуса «иностранных агентов», введения дополнительных требований к отчетности и бухгалтерскому учету организаций <...>, ограничения их доступа к вариантам финансирования и наказания за любые нарушения закона об иностранных агентах в Российской Федерации непредсказуемым и непропорционально суровым образом».

«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше», — прокомментировал вердикт Страсбургского суда Песков ( цитата по РИА Новости).

Напомним, что закон о неисполнении решений ЕСПЧ Владимир Путин подписал 11 июня. «Фонтанка» подробно рассказывала про истцов, которые теперь не получат компенсации.



*«Мемориал», «Комитет против пыток», «Гражданское содействие», «Агора» и «Левада-центр» в разные годы были включены Минюстом в реестр иностранных агентов.

