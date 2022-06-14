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    Туча уже близко. В Ленобласти может выпасть половина июньской нормы осадков, что грозит паводками

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    Активный циклонический вихрь, смещающийся с юго-запада, в ближайшие три дня атакует северо-западные регионы России.

    Как сообщает 14 июня ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, минувшей ночью в Псковской области вылилось до 6 мм дождей, в соседней Белоруссии — до 19 мм, а в приграничных районах Эстонии за 12 часов уровень осадков достиг 35 мм, это более 40% от июньской нормы.

    Псковская область сегодня останется в эпицентре ненастья. В ночь на 15 июня самые сильные дожди пройдут в Ленинградской области, в среду днём зона сильных осадков переместится в Карелию, а затем на запад Архангельской области.

    «Расчеты показывают, что, например, в Псковской области за сегодня и завтра может выпасть до 80 мм осадков, что близко к июньской норме! В Ленинградской области ожидается до 30–35 мм дождя, или примерно половина от положенного за первый летний месяц. Около 20–25 мм осадков выпадет в Новгородской области, Карелии и Архангельской области. Такие сильные дожди могут спровоцировать внезапные ливневые паводки, подтопление низменных участков и повышение уровня воды в реках до критических отметок», — отмечает Леус в своём телеграм-канале.

    На карте «Яндекс.Погоды» видно, что дождевой фронт уже подобрался к южным районам Петербурга. По прогнозу «Яндекса», сегодняшний день может стать самым дождливым 14 июня за 60 лет.

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    Как ожидается, циклон окончательно покинет Петербург ближе к пятнице, но прохлада сохранится.

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