Туча уже близко. В Ленобласти может выпасть половина июньской нормы осадков, что грозит паводками

Как сообщает 14 июня ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, минувшей ночью в Псковской области вылилось до 6 мм дождей, в соседней Белоруссии — до 19 мм, а в приграничных районах Эстонии за 12 часов уровень осадков достиг 35 мм, это более 40% от июньской нормы.

Псковская область сегодня останется в эпицентре ненастья. В ночь на 15 июня самые сильные дожди пройдут в Ленинградской области, в среду днём зона сильных осадков переместится в Карелию, а затем на запад Архангельской области.

