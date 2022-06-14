«Сроки сдвинутся на пару месяцев». Авианосец «Адмирал Кузнецов» будут чинить до 2024 года

Единственный в составе Военно-морского флота РФ авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернётся в состав флота после ремонта в первом квартале 2024 года. Об этом 14 июня сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он уточнил, что сроки передачи авианосца на вооружение сдвинутся «на пару месяцев».
«Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года»,— цитирует Рахманова РИА Новости.
Ранее возвращение корабля в состав ВМФ планировалось на конец 2023 года.
«Фонтанка» писала, что авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт в док Мурманска в конце мая.