«Сроки сдвинутся на пару месяцев». Авианосец «Адмирал Кузнецов» будут чинить до 2024 года

Авианосец в составе флота с 1991 года. За это время его ремонтировали не менее семи раз, в общей сложности процесс занял примерно тринадцать с половиной лет. Корабль впервые принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016–2017 годах, после чего встал на ремонт, который не закончен до сих пор. В 2018 году на него упал подъемный кран, в 2019-м он горел. Подрядчик, который строил для авианосца док, делал это в 10 раз медленней положенного и не смог отчитаться за несколько миллиардов аванса. Директор завода, который должен был помочь авианосцу вернуться в строй, под следствием за хищение десятков миллионов рублей.