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    «Сроки сдвинутся на пару месяцев». Авианосец «Адмирал Кузнецов» будут чинить до 2024 года

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    9 комментариев

    Единственный в составе Военно-морского флота РФ авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернётся в состав флота после ремонта в первом квартале 2024 года. Об этом 14 июня сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он уточнил, что сроки передачи авианосца на вооружение сдвинутся «на пару месяцев».

    «Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года»,— цитирует Рахманова РИА Новости.

    Ранее возвращение корабля в состав ВМФ планировалось на конец 2023 года.

    «Фонтанка» писала, что авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт в док Мурманска в конце мая.

    Авианосец в составе флота с 1991 года. За это время его ремонтировали не менее семи раз, в общей сложности процесс занял примерно тринадцать с половиной лет. Корабль впервые принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016–2017 годах, после чего встал на ремонт, который не закончен до сих пор. В 2018 году на него упал подъемный кран, в 2019-м он горел. Подрядчик, который строил для авианосца док, делал это в 10 раз медленней положенного и не смог отчитаться за несколько миллиардов аванса. Директор завода, который должен был помочь авианосцу вернуться в строй, под следствием за хищение десятков миллионов рублей.

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    Комментарии (9)

    267288717
    Вылить в унитаз миллиарды якобы на ремонт того, что утонет от первой выпущенной по нему ракеты... Если ещё раньше не сделает это сам по себе, будучи утопленным собственной командой.
    07A
    Авиация флота США приостановила на день полеты после трех катастроф в течение недели ("СуперХорнит", "Оспри" - аж пять погибших - и "Блэк Хоук"). Полеты остановлены, личный состав срочно вспоминает инструкции по безопасности летной работы, бюллетени по последним катастрофам.
    Как дед-спотыкач собирается защищать демократию с таким хламом?
    Danila-mestari
    И как же новоявленный "педр великий" с таким флотом собирается земли рассейские собирать - возвращать, а?
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