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    Место притяжения: автомобиль проломил стену дома на Большой Подьяческой, неподалеку от протараненной булочной

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    Дома на одной из улиц Адмиралтейского района Петербурга второй месяц подряд притягивают к себе автомобили. В ночь на 14 июня нерадивый водитель проделал там лишний вход в подвал.

    На Большой Подьяческой улице минувшей ночью легковой автомобиль врезался в стену дома 22, сообщает читательница «Фонтанки» Юлия. В результате ДТП пострадало подвальное помещение дома, отмечает очевидица. На фото видно, что автомобиль проломил в стене дома дыру.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия
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    Месяцем ранее в ста метрах от этого места произошло похожее ДТП. Уходя от полицейской погони, водитель «Мерседеса» врезался в дверь и стену булочной, расположенной на углу Большой Подьяческой и проспекта Римского-Корсакова. По иронии, в доме, который пострадал от ДТП сегодня, расположен магазин товаров для кондитеров.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия

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