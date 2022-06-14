Автор пособия «Как убить мужа» получила пожизненный срок за убийство мужа

Суд в Орегоне приговорил к пожизненному заключению автора эссе «Как убить мужа» Нэнси Крэмптон-Брофи. Её признали виновной в убийстве собственного супруга. Об этом сообщает 13 июня NBC.
71-летняя Крэмптон отправляется в тюрьму, у нее есть право освободиться условно-досрочно через 25 лет, но, исходя из возраста приговоренной, шансы дожить до этого дня невелики.
Супруг писательницы Дэниел Брофи был найден мертвым на кухне кулинарного института Орегона в начале июня 2018 года с огнестрельным ранением в сердце. В сентябре женщину арестовали и предъявили обвинение. Писательница отрицала свою вину, однако суд присяжных в мае 2022 года признал ее виновной в убийстве ради страховых выплат.