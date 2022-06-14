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    Автор пособия «Как убить мужа» получила пожизненный срок за убийство мужа

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    2 комментария

    Суд в Орегоне приговорил к пожизненному заключению автора эссе «Как убить мужа» Нэнси Крэмптон-Брофи. Её признали виновной в убийстве собственного супруга. Об этом сообщает 13 июня NBC.

    71-летняя Крэмптон отправляется в тюрьму, у нее есть право освободиться условно-досрочно через 25 лет, но, исходя из возраста приговоренной, шансы дожить до этого дня невелики.

    Супруг писательницы Дэниел Брофи был найден мертвым на кухне кулинарного института Орегона в начале июня 2018 года с огнестрельным ранением в сердце. В сентябре женщину арестовали и предъявили обвинение. Писательница отрицала свою вину, однако суд присяжных в мае 2022 года признал ее виновной в убийстве ради страховых выплат.

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    Комментарии (2)

    Znatok78
    Зато теперь стала известной всему миру и устроила себе развлекуху под конец жизни, не каждый в 75 лет может таким похвастаться)) А заканчивать жизнь в тюрьме или доме престарелых - одно зло, кмк)
    AlBerkut
    Ждём выхода правильного бестселлера - 'Как эпично убить своего мужа, стать знаменитой и избежать ответственности. Учимся правильно расчленять'. Автора будущего только сейчас присяжные оправданиют...
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