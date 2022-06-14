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    «Горошина» для эскалатора. «Фонтанка» выяснила, из-за чего встали механизмы на спуск на «Приморской»

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    Десять минут не работал на спуск эскалатор на станции метро «Приморская» утром 14 июня. Станцию пришлось даже закрывать на некоторое время. Причина оказалась в мелкой «горошине».

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе метро, в механизм эскалатора попала монета. Не исключено, что она выпала у кого-то из кармана. Второй эскалатор находится на капремонте. Поэтому после остановки пассажирам пришлось самостоятельно спускаться вниз. А в 9:47 на шесть минут станцию закрыли, чтобы извлечь посторонний предмет из механизма.

    Сейчас станция работает в нормальном режиме.

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