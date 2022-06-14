«Приморскую» закрыли на вход: в гребёнку эскалатора попал посторонний предмет

Станцию метро «Приморская» в Петербурге утром 14 июня закрыли на вход. Причина — попадание постороннего предмета в гребенку эскалатора.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского метрополитена, посторонний предмет попал в эскалатор номер два. Другой эскалатор находится на капитальном ремонте.
Фонтанка.ру
Корреспондент «Фонтанки» оказался в вестибюле станции как раз в этот момент. После остановки людям некоторое время позволяли идти по неработающему эскалатору.
Станцию закрыли в 9:47, а уже к 9:53 посторонний предмет был удалён, и станция вернулась в обычный режим работы.