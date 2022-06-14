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    «Приморскую» закрыли на вход: в гребёнку эскалатора попал посторонний предмет

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    Станцию метро «Приморская» в Петербурге утром 14 июня закрыли на вход. Причина — попадание постороннего предмета в гребенку эскалатора.

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    Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского метрополитена, посторонний предмет попал в эскалатор номер два. Другой эскалатор находится на капитальном ремонте.

    Фонтанка.ру

    Корреспондент «Фонтанки» оказался в вестибюле станции как раз в этот момент. После остановки людям некоторое время позволяли идти по неработающему эскалатору.

    Станцию закрыли в 9:47, а уже к 9:53 посторонний предмет был удалён, и станция вернулась в обычный режим работы.

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