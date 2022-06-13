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    МЧС: После полуночи на Петербург опустится густой туман

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    МЧС предупреждает водителей Петербурга об ухудшении видимости на дорогах. На город надвигается туман.

    Как сообщили в ведомстве, 14 июня в Петербурге, начиная с 1-4 часов, ожидается туман с видимостью 500 метров.

    На город идёт активный циклон. На новой неделе синоптики обещают сильные дожди.

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