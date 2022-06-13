Петербургу пророчат обильные дожди. За три дня выпадет половина месячной нормы

Активный циклон с юго-запада «подарит» Петербургу несколько дождливых дней. Зонтики можно доставать уже сегодня.

Как рассказал 13 июня ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, обильно поливать начнет во вторник после полудня, в среду дожди усилятся и продолжатся в четверг. Улучшится погода только к концу рабочей недели.



«Всего за этот период (с полудня вторника до полудня четверга) в Санкт-Петербурге может выпасть до 30-40 мм осадков, что составляет около половины от месячной нормы июня!» – прогнозирует синоптик.

