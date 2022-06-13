Петербургу пророчат обильные дожди. За три дня выпадет половина месячной нормы

Активный циклон с юго-запада «подарит» Петербургу несколько дождливых дней. Зонтики можно доставать уже сегодня.
Как рассказал 13 июня ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, обильно поливать начнет во вторник после полудня, в среду дожди усилятся и продолжатся в четверг. Улучшится погода только к концу рабочей недели.
«Всего за этот период (с полудня вторника до полудня четверга) в Санкт-Петербурге может выпасть до 30-40 мм осадков, что составляет около половины от месячной нормы июня!» – прогнозирует синоптик.
Помимо дождей, регион ждет и похолодание. Если в понедельник воздух прогреется до +21…+23 градусов, то во вторник будет уже +19…+21, а в среду и вовсе +16…+18.
«Фонтанка» писала, что дожди пришли в Северную столицу уже в понедельник и уже «остудили» несколько районов города. По данным синоптиков, сегодня возможна и гроза.