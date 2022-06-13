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    Петербургу пророчат обильные дожди. За три дня выпадет половина месячной нормы

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    1 комментарий

    Активный циклон с юго-запада «подарит» Петербургу несколько дождливых дней. Зонтики можно доставать уже сегодня.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Как рассказал 13 июня ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, обильно поливать начнет во вторник после полудня, в среду дожди усилятся и продолжатся в четверг. Улучшится погода только к концу рабочей недели.

    «Всего за этот период (с полудня вторника до полудня четверга) в Санкт-Петербурге может выпасть до 30-40 мм осадков, что составляет около половины от месячной нормы июня!» – прогнозирует синоптик.

    Помимо дождей, регион ждет и похолодание. Если в понедельник воздух прогреется до +21…+23 градусов, то во вторник будет уже +19…+21, а в среду и вовсе +16…+18.

    «Фонтанка» писала, что дожди пришли в Северную столицу уже в понедельник и уже «остудили» несколько районов города. По данным синоптиков, сегодня возможна и гроза.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    hal9000
    Ну мне к концу недели и надо в принципе без дождя ..а сейчас пусть поливает..погода понимает что со мной бесполезно ругаться..один раз дождь шел..я как начал на тучу ругаться..так она сразу убежала в другое место поливатью...ато ишь..настроение портить прилетела..
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