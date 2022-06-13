«Привет» из Скандинавии. После жарких выходных Петербургу обещают дожди и даже грозу

Обширный циклон из Скандинавии принесет в Петербург небольшие дожди и, возможно, грозы. Температура остается чуть выше нормы. Таким прогнозом на понедельник поделился 13 июня специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По данным Северо-Западного УГМС, днем в городе ожидается +20...+22 градуса, ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.
Похолодание придет в ночь на вторник, когда температура опустится до +12…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+19, местами пройдет сильный дождь.
«Яндекс» отмечает, что дожди будут поливать и в среду, а уйдут они только в четверг.