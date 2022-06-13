Зерновая цепочка снова работает. Финны доставили груз кукурузы с Украины в Испанию

Финское судно Alppila с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыло 13 июня в порт испанского города Ла-Корунья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинена.
«Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает», – приводит агентство слова главы компании.
Днем ранее замглавы министерства иностранных дел Украины Дмитрий Сеник заявлял, что завершилась работа по прокладке двух маршрутов для экспорта зерна через Польшу и Румынию. В стране на территории, подконтрольной Киеву, хранится около 30 млн тонн зерновых.
Помочь вывезти на экспорт около 10 млн тонн зерна вызвалась Германия. В переговорах также принимает участие и Турция, которой власти Украины пообещали скидку на зерно за помощь в разблокировании портов.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил несколько способов вывоза зерна с Украины. По его словам, пшеницу можно вывозить в том числе из подконтрольных Киеву портов, но для этого акваторию необходимо разминировать. Еще один вариант – Белоруссия, однако в этом случае «придется снимать санкции» с Минска. Другие способы касаются вывоза через страны Европы.