Зерновая цепочка снова работает. Финны доставили груз кукурузы с Украины в Испанию

Финское судно Alppila с 18 тысячами тонн украинской кукурузы прибыло 13 июня в порт испанского города Ла-Корунья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора судоходной компании ESL Shipping Микки Коскинена.



«Хорошо, что это было сделано безопасно, и груз был доставлен. Это казалось важным началом. Здорово, что зерновая цепочка снова работает», – приводит агентство слова главы компании.

