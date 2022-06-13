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    Правительство Грузии станет акционером заводов «Боржоми», где с начала июня бастуют рабочие

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    Переговоры о вхождении правительства Грузии в состав акционеров компании по производству минеральной воды «Боржоми» завершились успешно. Об этом 13 июня во время в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, пишет РИА Новости.

    «Наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая является владельцем заводов «Боржоми». Нам будут безвозмездно переданы акции и после этого наше государство станет совладельцем заводов «Боржоми» – нашего национального достояния и гордости. Все проблемы, которые были как в направлении управлении сотрудниками, а также в оперировании, функционировании, будут сняты», – пообещал Гарибашвили.

    О временной приостановке работы обоих разливочных заводов в Боржоми компания IDS Borjomi Georgia заявила в конце апреля.

    С 31 мая «Объединение профсоюзов Грузии» объявил старт бессрочной забастовки на обоих заводах. В ней участвуют 800 рабочих. Они блокировали входы на предприятия и закидывали яйцами полицейские автомобили, которые предпринимали попытки проехать на территорию завода. Участники забастовки требуют восстановить на работе 50 уволенных коллег, гарантировать возврат к прежним условиям труда и поднять зарплаты на четверть.

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