Правительство Грузии станет акционером заводов «Боржоми», где с начала июня бастуют рабочие

Переговоры о вхождении правительства Грузии в состав акционеров компании по производству минеральной воды «Боржоми» завершились успешно. Об этом 13 июня во время в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, пишет РИА Новости.



«Наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая является владельцем заводов «Боржоми». Нам будут безвозмездно переданы акции и после этого наше государство станет совладельцем заводов «Боржоми» – нашего национального достояния и гордости. Все проблемы, которые были как в направлении управлении сотрудниками, а также в оперировании, функционировании, будут сняты», – пообещал Гарибашвили.

