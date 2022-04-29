«Боржоми» приостанавливает производство в Грузии

Компания IDS Borjomi Georgia временно приостанавливает производство одноименной минеральной воды на обоих разливочных заводах в Боржоми с 29 апреля, сообщает телеграм-канал SputnikGeorgia. Причиной стал продолжающийся кризис на Украине.
«Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции, усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрыло для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — сообщает телеграм-канал.
Компания «IDS Borjomi Georgia» является единственным производителем минеральной воды «Боржоми».