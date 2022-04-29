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    «Боржоми» приостанавливает производство в Грузии

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    1 комментарий

    Компания IDS Borjomi Georgia временно приостанавливает производство одноименной минеральной воды на обоих разливочных заводах в Боржоми с 29 апреля, сообщает телеграм-канал SputnikGeorgia. Причиной стал продолжающийся кризис на Украине.

    «Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции, усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрыло для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — сообщает телеграм-канал.

    Компания «IDS Borjomi Georgia» является единственным производителем минеральной воды «Боржоми».

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    Комментарии (1)

    angel of death
    поздно Пустоте пить боржоми... =))))
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