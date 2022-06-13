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    В Краснодаре арестовали отчима, обвиняемого в убийстве мальчика. СК считает, что тот вынес тело в сумке, а мать путала следствие

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    2 комментария

    Суд отправил под стражу жителя Краснодара, обвиняемого в убийстве ребенка. Расследование ведет отдел по особо важным делам, сообщает 13 июня пресс-служба регионального СКР.

    Следственный комитет РФ

    Трагедия произошла вечером 8 июня, когда мужчина вместе с женой и детьми находился дома в квартире по улице Тюляева. По данным следствия, у отчима случился конфликт с пятилетним пасынком, в ходе которого он нанес ребенку множественные удары, в том числе по голове. После ссоры и побоев все легли спать, а утром мальчика нашли мёртвым.

    СК считает, что вероятный убийца загрузил тело в сумку и закопал в лесополосе на берегу реки Кубань. Камеры в подъезде зафиксировали, как мужчина выходит на улицу вместе с большой сумкой. Супруги решили инсценировать пропажу ребенка, для чего 10 июня поехали отдыхать на тот самый берег реки, а после мать сообщила полиции об «исчезновении» сына, «желая ввести правоохранителей в заблуждение».

    Тело мальчика было обнаружено. Отчим задержан и отправлен в СИЗО. По п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Проверяется возможная причастность матери к преступлению.

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    Комментарии (2)

    Tanja36
    долбануться.
    зачем такое писать???
    Vvs Spb
    Ради секса бабы готовы на многое, не первый раз такое слышим. Ну не все в жизни решает секс и деньги.
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